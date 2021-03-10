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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة الإسكندرية في المرتبة 251 في التصنيف العالمي بدول الاقتصاديات الناشئة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:01 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن تصنيف الجامعات البريطاني Times Higher Education أعلن أمس نتيجة تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، حيث جاءت جامعة الأسكندرية في المرتبة 251 – 300 عالميًا.

وأضاف «قنصوة» أن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي THE للاقتصاديات الناشئة يستخدم 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.

وقد تم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). وقد تم إجراء استطلاع للسمعة الأكاديمية خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020.

كما تم دراسة تأثير البحث من خلال تسجيل متوسط عدد المرات التي يستشهد فيها علماء العالم بأبحاث الجامعة من خلال فحص البيانات الببليومترية من Elsevier لأكثر من 86 مليون استشهاد من 13.6 مليون بحث في أكثر من 24000 مجلة أكاديمية مفهرسة والمؤتمرات والكتب وفصول الكتب المنشورة بواسطة قاعدة بيانات Elsevier's Scopus على مدى خمس سنوات.

ونوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن جامعات العالم لا تدرج في هذا التصنيف إذا لم تكن تدرس للطلاب وتعتمد فقط على البحث العلمي، وإن كان ناتجها البحثي أقل من 1000 مقال خلال الفترة 2015 - 2019 (و 150 بحث في العام على الأقل).

كما تستبعد أيضًا الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع في أحد التخصصات فقط والبالغ عددها 11 تخصص بحثي.

وأوصى رئيس الجامعة أنه من الضروري زيادة التعاون الأكاديمي المرتبط بالصناعة والجهات المستفيدة من أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وحث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة اشتراك خبراء من الصناعة في هيئة الإشراف الأكاديمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ووضع نقاط بحثية تساعد في نقل المعرفة وارتباط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية والتنموية بكافة قطاعات الدولة، وبالتال زيادة الموارد الذاتية للجامعة.

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