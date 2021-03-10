جامعة القناة تُحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف «التايمز» العالمي

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن حصول الجامعة على المركز ١١٢ عالميًا، والمركز الثالث على مستوى مصر بعد جامعة المنصورة وجامعة أسوان، وذلك وفق ما أعلنه المصنف الإنجليزى "Times Higher Education، THE" بموقعه يوم الثلاثاء الموافق ٩مارس ٢٠٢١.وأكد «زكي»، في بيان اليوم الأربعاء، على حرص الجامعة على تحقيق الريادة ضمن أفضل الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن التقدم جاء في إطار سعي الجامعة الدائم نحو الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وإدراجها في أكبر عدد من أهم التصنيفات الدولية.ومن جانبها، أشارت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا إلى أن تصنيف تايمز لأفضل الجامعات في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ويشمل الجامعات فى البلدان المصنفة كاقتصاد ناشئ، بما في ذلك الدول ف بريكس BRICS البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم).