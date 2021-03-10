أردوغان يتراجع ويمد تصاريح العمل لأكاديميين فرنسيين في تركيا

قررت تركيا مد تصاريح العمل لأكاديميين فرنسيين في جامعة جالطة سراي، بعد أن ألزمتهم بشرط للاستمرار في العمل وفقًا لجريدة زمان التركية.جاء ذلك بعد الاجتماع الافتراضي الذي تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.ومد مجلس التعليم العالي تصاريح العمل لـ14 أكاديميًا فرنسيًا يعملون في جامعة جالطة سراي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.يذكر أنه لم يتم تمديد تصاريح العمل لعدد كبير من الأكاديميين الفرنسيين في تركيا منذ العام الماضي، بسبب أنهم لم يقدموا وثائق تثبت معرفتهم باللغة التركية على المستوى B2، وأفيد بأن 6 أكاديميين فرنسيين فقط اجتازوا هذا الامتحان حتى الآن.ووفق تقارير تم اتخاذ القرار من قبل مؤسسة التعليم العليا التركية انتقامًا، بعد الاشتراط على الأئمة والمدرسين الأجانب العاملين في فرنسا على التحدث بالفرنسية بمستوى B2 على الأقل.وقالت مؤسسة التعليم العليا في بيان لها: إن تمديد الإجازة لـ14 محاضرًا يهدف إلى منحهم الوقت لتقديم وثيقة تثبت كفاءة التحدث بالتركية لديهم تساوي أو أعلى من B2.