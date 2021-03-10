رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يتراجع ويمد تصاريح العمل لأكاديميين فرنسيين في تركيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:55 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
قررت تركيا مد تصاريح العمل لأكاديميين فرنسيين في جامعة جالطة سراي، بعد أن ألزمتهم بشرط للاستمرار في العمل وفقًا لجريدة زمان التركية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الافتراضي الذي تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومد مجلس التعليم العالي تصاريح العمل لـ14 أكاديميًا فرنسيًا يعملون في جامعة جالطة سراي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

يذكر أنه لم يتم تمديد تصاريح العمل لعدد كبير من الأكاديميين الفرنسيين في تركيا منذ العام الماضي، بسبب أنهم لم يقدموا وثائق تثبت معرفتهم باللغة التركية على المستوى B2، وأفيد بأن 6 أكاديميين فرنسيين فقط اجتازوا هذا الامتحان حتى الآن.

ووفق تقارير تم اتخاذ القرار من قبل مؤسسة التعليم العليا التركية انتقامًا، بعد الاشتراط على الأئمة والمدرسين الأجانب العاملين في فرنسا على التحدث بالفرنسية بمستوى B2 على الأقل.

وقالت مؤسسة التعليم العليا في بيان لها: إن تمديد الإجازة لـ14 محاضرًا يهدف إلى منحهم الوقت لتقديم وثيقة تثبت كفاءة التحدث بالتركية لديهم تساوي أو أعلى من B2.

موضوعات متعلقة

جماجم وعمود فقري.. تفاصيل مأساوية في تصادم سيارة بترول بميكروباص بالفيوم

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»