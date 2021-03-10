أردوغان يعين صديق نجله المدير الجديد لصندوق الثروة التركي

كشفت جريدة "زمان" التركية عن أن أردا أرموت، المدير العام الجديد لصندوق الثروة التركي خلفًا لظفر سونماز، هو صديق نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، وزميل دراسة سابق له.وقالت الجريدة، إن "أرموت" الذي تخرج في العام 1999 من مدرسة "قارتال إمام خطيب" مع بلال أردوغان، هو أيضًا عضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية.ولم يذكر أرموت مدرسة "قارتال إمام خطيب" الثانوية في خلفيته في حسابه على موقع "لينكد إن"، ذكر فقط جامعة البوسفور في حالته التعليمية.كما عمل أرموت كعضو محاسب بين 2002-2004 تحت إدارة جمعية خريجي قارتال إمام خطيب.وكان أرموت قد استقال من عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي في نوفمبر الماضي ليعود إلى الصندوق مجددًا بعد أربعة أشهر، لكن هذه المرة رئيسًا للصندوق.يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان عقب ما يسمي انقلاب 2016 لرقابة ديوان المحاسبات التركي، وهو قرار أثار جدلًا سياسيًّا، ويتولى أردوغان رئاسة الصندوق، وعين صهره وزير المالية نائبًا له.