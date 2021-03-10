«المصرية اللبنانية» تناقش تحفيز الانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية» اليوم

تعقد لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس محمد الحوت، ندوة إلكترونية اليوم الأربعاء، بعنوان «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية».ويحضر الندوة كلًا من ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، ومن المقرر أن تناقش تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص المصري واللبناني والحكومة، من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.وهدف الندوة هو تعريف الأعضاء والشركات بآليات التعامل مع منظومة الإقرارات الإلكترونية، كما تعقد الندوة في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم التوعية والدعم للشركات ومساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.يشارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة لعدد من رؤساء الشركات المصرية واللبنانية المستثمرة في مصر.