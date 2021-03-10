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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسى تستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في أول زيارة لها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:47 ص
مايا مرسى
مايا مرسى
محمد الشريف
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استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إيلينا بونوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت مرسي بـ"بونوفا" التي تزور المجلس لأول مرة منذ توليها منصبها الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون معها خلال الفتره القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات مثل الشمول المالي، ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك، مستعرضة الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، ومشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

من جهتها، أشادت "بونوفا" بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات، وبالأخص ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة (كوفيد-19)، وعرضت بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات والبرامج والأنشطة القائمة بالفعل.

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