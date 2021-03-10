أول فيديو لعقار الإسماعيلية المنهار

حصلت "الدستور" على أولى الفيديوهات لانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بشارع الأهرام بحي أول وسط مدينة الإسماعيلية، وجارٍ رفع الأنقاض.وكشفت مصادر أمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أنه بسؤال مالك المنزل عن سبب الانهيار أرجع ذلك لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.كما قام مجلس المدينة بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان.وتفقد عدد من قيادات محافظ الإسماعيلية موقع انهيار منزل خالٍ من السكان بشارع الأهرام وسط المدينة، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من ثلاثة طوابق وخالٍ من السكان، وصادر له قرار تنكيس وترميم من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع الأهرام في حي أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير الأمن ورجال المرور وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق و"غير مأهول بالسكان"، دون حدوث إصابات.تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.