هولندا: إعطاء 1.14 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.14 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 21ألفا و710 جرعات يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3.2 عاما لتطعيم 75 بالمئة من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعة أسابيع.