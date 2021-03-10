إيطاليا: إعطاء 5.74 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 5.74 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 171ألفا و823 جرعة لكل يوم.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 4ر1عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.