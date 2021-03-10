«التعليم بين الواقع والمأمول».. ورشة عمل بالقومي لحقوق الإنسان الأحد

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول" التي يعقدها المجلس الأحد 14 مارس.يشارك في اللقاء خبراء وتربويون وحقوقيون، وتهدف الورشة إلى مناقشة واقع التعليم المصرى ومشكلاته والتحديات التي تواجهه في ظل جائحة كورونا، وتهدف أيضًا إلى الخروج بتوصيات للارتقاء بالعملية التعليمية، وتتضمن محاور النقاش ملاحظات عامة، ونظم التعليم والتقييم فى ظل مواجهه فيروس كورونا المستجد والتوصيات المرتبطة بها.