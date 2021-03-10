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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بالنمسا: «اتكلم عربي» لاقت قبولا ورواجا كبيرا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:48 ص
سفير مصر بالنمسا
سفير مصر بالنمسا
وفاء علي
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أعرب السفير محمد الملا، سفير مصر بالنمسا، عن امتنانه لما تقدمه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، من جهد في عدد من الملفات ذات الثقل والبعد الوطني الهام، حيث برهنت رغم الظروف والمعوقات على ضرورة أواصر الترابط ومد جسور الثقة مع المصريين بالخارج، وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ توليها مهام منصبها، من خلال عدد من المبادرات والمؤتمرات، كذلك التدخل السريع للوزارة في عدد من المواقف التي تعرض لها المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية عبر تطبيق "زووم" نظمها المكتب الثقافي بسفارة مصر بالنمسا، بمشاركة الدكتورة علا عادل الملحق الثقافي بالسفارة ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، وبحضور ممثلين عن عدد من المكاتب الثقافية لسفارة مصر بعدة دول، وذلك في إطار احتفال المكتب الثقافي في فيينا باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم لقاءات متميزة مع قيادات مصرية ساهمت بالكثير من أجل قضايا المرأة وحقوقها مما جعلها نموذجًا يُحتذى به.

وأضاف الملا، أنه شاهد على ما حققته وزارة الهجرة من نجاح كبير في ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بوطنهم مصر، واصفا تجربة مصر بربط علمائها بالخارج بوطنهم بالتجربة الرائدة، كونه شارك في النسخة الثالثة من مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي ناقش تعظيم الموارد المائية لمصر وطرق الحفاظ عليها، كذلك انتباه وزارة الهجرة لعدد من المتغيرات والمخاطر التي تستهدف الهوية المصرية لدى أبنائنا بالخارج، ما دفعها لطرح مبادرات أبناء الجيلين الثاني والثالث كذلك مبادرة "اتكلم عربي" وآخرها إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

وأشاد السفير المصري بمبادرة "اتكلم عربي"، حيث لاقت قبولا كبيرًا ورواجًا سريعًا حتى وصل صداها لمنظمة الأمم المتحدة وعلى إثر ذلك شارك سفراء الدول العربية في المبادرة، وطالبوا بضرورة تعظيمها والاستفادة بما تحققه، مضيفا أن الآباء المصريين بالخارج أكثر من يشعر بأهمية ما تسعى مبادرة "اتكلم عربي" لتحقيقه، والجميع أصبح على استعداد للمساهمة في نشر المبادرة والمشاركة فيها.

وفي نهاية الندوة، أبدى كل من السفير محمد الملا سفير مصر بدولة النمسا، والدكتورة علا عادل الملحق الثقافي ومدير مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية، الاستعداد للمشاركة في مبادرات وزارة الهجرة، والبداية بمبادرة "شباب الدارسين بالخارج" من خلال العمل على تشجيع ودعوة الشباب المصري بالنمسا إلى التسجيل بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وتقديم ما يلزم للمساعدة في إمداد الشباب المصري بالمعلومات والمواد الإعلامية التي تساعدهم في الرد على أي موضوعات متداولة في مجتمعاتهم بشأن مصر.

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