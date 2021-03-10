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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: شباب الخارج هم سفراء مصر للتعريف بقضاياها المختلفة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:44 ص
السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم،
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: أن «شبابنا بالخارج هم سفراؤنا للتعريف بقضايا الدولة المصرية المختلفة، وصوتنا بالخارج لتوضيح إنجازات الدولة المصرية التي تتحقق للارتقاء بالمواطن المصري، ما يعكس إيمان الدولة المصرية بهذه الشريحة من الشباب وقدرتهم على المشاركة في دعم القضايا الوطنية والترويج لصورة مصر بالخارج كذلك الدفاع عنها أمام من يشكك في إنجازاتها، وهذا ما يهدف إليه "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج».

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية عبر تطبيق «زووم» نظمها المكتب الثقافي بسفارة مصر بالنمسا، بمشاركة السفير محمد الملا سفير مصر بدولة النمسا، والدكتورة علا عادل الملحق الثقافي بالسفارة ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، وبحضور ممثلين عن عدد من المكاتب الثقافية لسفارة مصر بعدة دول، وذلك في إطار احتفال المكتب الثقافي في فيينا باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم لقاءات متميزة مع قيادات مصرية ساهمت بالكثير من أجل قضايا المرأة وحقوقها مما جعلها نموذجًا يُحتذى به.

ولفتت الوزيرة إلى جهود وزارة الهجرة في ملف الجيلين الثاني والثالث من شباب المصريين بالخارج والعمل على احتواء هذه الفئة الهامة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة في مجتمعاتهم بالخارج، حيث تم تنظيم نحو 25 ملتقى لهم تضمن التعريف بالأمن القومي، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، ومشاركة هذه الفئة في الدفاع عن مصر خارجيا أمام محاولات تصدير صورة مغلوطة عنها، بجانب معسكرات الجيلين الرابع والخامس التي تنظمها الوزارة للأطفال من أبناء المصريين بالخارج.

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