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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن تغيير المرشحة لحقيبة الخارجية الليبية لمياء بوسدرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:42 ص
لمياء بوسدرة
لمياء بوسدرة
عبير سليم
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أكدت أنباء ليبية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، ينتوي تغيير المرشحة لحقيبة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لمياء بوسدرة، بالدكتورة نجلاء المنقوش لتولي هذا المنصب.

ونقلت صحيفة "الساعة 24" عن مصادر مطلع قولها: "إن الدكتورة نجلاء المنقوش حصلت على تزكيات من نواب المنطقة الشرقية لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية".

وأكدت المصادر نفسها، أن "المنقوش" جامعية وباحثة فى مجال إدارة الصراع والسلم، وهي قانونية ولها خبرة فى مجال بناء السلم لما يقرب من 15 سنة، تم العمل مع عدة دول عربية وأجنبيه بالإضافة إلى ليبيا تم تدريب وتقييم الكثير من المشاريع التفاوضية والقانونية، فضلا عن حصولها على الكثير من شهادات التقدير والمنح الدراسية للتميز الدراسي بما فيها منحة الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي وشهادة من جامعة جورج مايسون وشهادة تدريب في مجال التعامل مع الصدمات النفسية ما بعد الحروب والصراعات.

يشار إلى أن المرشحة الأولى لمياء بوسدرة، طلت يوم المرأة العالمي على الليبيين في مقطع مرئي، عبرت فيه عن سعادتها لالتئام مجلس النواب في مدينة سرت اليوم، أملة أن تتضافر الجهود وتلتئم السواعد من أجل تضميد جراح ليبيا والعبور به إلى مرحلة الرخاء والديمقراطية.

وقالت: "أما ترشيحنا الذي تثمنه عاليا، ونهديه لكل نساء وشابات ليبيا متمنين أن تعتلي هذا المنصب من يستحقه، فنحن لم نبتغيه منصبا قدر ابتغاء مكانة للمرأة الليبية. ويشرفني أن أكون جزءا من هذا المشهد العظيم ولا يعنينا أن نكون على سلطته، لُنكمل مسيرة سيدات فاضلات في الماضي والحاضر والمستقبل".

اليوم، عن سعادتها لإلتئام مجلس النواب في مدينة سرت اليوم، أملة أن تتضافر الجهود وتلتئم السواعد من أجل تضميد جراح ليبيا والعبور به إلى مرحلة الرخاء والديمقراطية.

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