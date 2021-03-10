وزيرة الهجرة تستعرض أهداف «اتكلم عربي» و«مصرية بـ100 راجل»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية عبر تطبيق "زووم" نظمها المكتب الثقافي بسفارة مصر بالنمسا.وشارك بالندوة، السفير محمد الملا سفير مصر بدولة النمسا، والدكتورة علا عادل الملحق الثقافي بالسفارة ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، وبحضور ممثلين عن عدد من المكاتب الثقافية لسفارة مصر بعدة دول، وذلك في إطار احتفال المكتب الثقافي في فيينا باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم لقاءات متميزة مع قيادات مصرية ساهمت بالكثير من أجل قضايا المرأة وحقوقها مما جعلها نموذجًا يُحتذى به.وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص شكرها للسفير محمد الملا سفير مصر بدولة النمسا، وللدكتورة علا عادل الملحق الثقافي ومدير المكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة، على هذا الاحتفاء وتسليط الضوء على ما تبذله وزارة الهجرة من جهد لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة التحية لكل أمهات الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن بمناسبة يوم الشهيد، كما وجهت التحية للمرأة المصرية في الخارج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدة بما تقدمه من عطاء منقطع النظير، وقالت إن لدينا نماذج مصرية حققن نجاحات عظيمة بالخارج في مختلف المجالات ونسعى للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مختلف خطط الدولة، كذلك دور المرأة المصرية بالخارج في الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية داخل اسرتها وإصرارها الدائم على تمسكها بالروح والشخصية المصرية في نفوس أولادها.وبدأت وزيرة الهجرة اللقاء بالحديث حول مبادرة "اتكلم عربي" الذي جاء إطلاقها إيمانا بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبناء مصر بالخارج، حيث إن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات من بينها حرب طمس الهوية، كما أن الشباب المصري في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، ومن هذا المنطلق تم دمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمي.وحول دور المرأة المصرية بالخارج، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهود ودور المرأة المصرية بالخارج في مجتمعاتهن سواء على مستوى الأسرة أو العمل، أو من أجل دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها وهو محور مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تكمن أهميتها في وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها، وقد عقدت الوزارة حتى الآن لقائين مع سيدات مصر بالخارج تلقت خلاله أفكار عدة في عدد من المجالات تستهدف الترويج لمصر خارجيا، ودعت لتكثيف الجهود في هذا الإطار، كذلك ناشدت بالمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة في تطوير الريف المصري ورفع المستوى المعيشي به