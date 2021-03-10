«بلومبرج»: إعطاء 5.97 مليون جرعة من لقاحات كورونا بفرنسا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 5.97 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 185 ألفا و244 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عاما وأربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو عشرة أسابيع.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 3.99 مليون إصابة، والوفيات إلى 89 ألفًا و455 حالة.