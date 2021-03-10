تزيد التركيز وتقلل التوتر.. فوائد ممارسة الرياضة صباحا
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:16 ص
سلمى بدرطباعة
ممارسة الإنسان للرياضة في الصباح لها العديد من الفوائد التي يستفيد بها الجسم، وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن فوائد ممارسة الرياضة في الصباح من تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحسين المزاج وتزيد من القدرة على التركيز.
- تنظيم الساعة البيولوجية:
تعمل الرياضة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحفيزه على إفراز هرمون الإندروفين الذي يعمل على تحسين المزاج وتخفيف الضغط والتوتر.
- تساعد على إنقاص الوزن:
تساعد الرياضة على الحفاظ على الشكل المثالي وحرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل أسرع.
- زيادة النشاط الذهني:
تساعد على زيادة النشاط الذهني والقدرة على الحفظ والتركيز.
- تنشيط الدورة الدموية:
الرياضة الصباحية تعمل على تنظيم ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية فى الجسم.
- تقضي على الشعور بالأرق:
يساعد التعرض للضوء في وقت مبكر من اليوم مع ممارسة الرياضة على زيادة مستويات الميلاتونين في الليل، وبالتالي انخفاض معدل شعورك بالأرق.
- تنظيم الشهية:
تساعد التمارين الرياضية في تنظيم شهية الإنسان عن طريق تقليل هرمون الجريلين، أو "هرمون الجوع" وتزيد من هرمونات الشبع.
- اختيار الوجبات الصحية:
ممارسة التمارين الرياضية صباحًا تجعل الإنسان يختار نوع الغذاء الذي سيتناوله بطريقة صحية.
- التمتع بطاقة إيجابية:
ممارسة التمارين الصباحية بشكل منتظم، يجعل الإنسان أكثر سعادة ومليئ بالطاقة الإيجابية.
- تقوية الجهاز المناعي:
تعزز ممارسة التمارين الرياضية صباحًا نشاط الجهاز المناعي وتقويه وتساعده على مواجهة الجراثيم والفيروسات وغيرها من الأمراض.
- تنظيم الساعة البيولوجية:
تعمل الرياضة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحفيزه على إفراز هرمون الإندروفين الذي يعمل على تحسين المزاج وتخفيف الضغط والتوتر.
- تساعد على إنقاص الوزن:
تساعد الرياضة على الحفاظ على الشكل المثالي وحرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل أسرع.
- زيادة النشاط الذهني:
تساعد على زيادة النشاط الذهني والقدرة على الحفظ والتركيز.
- تنشيط الدورة الدموية:
الرياضة الصباحية تعمل على تنظيم ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية فى الجسم.
- تقضي على الشعور بالأرق:
يساعد التعرض للضوء في وقت مبكر من اليوم مع ممارسة الرياضة على زيادة مستويات الميلاتونين في الليل، وبالتالي انخفاض معدل شعورك بالأرق.
- تنظيم الشهية:
تساعد التمارين الرياضية في تنظيم شهية الإنسان عن طريق تقليل هرمون الجريلين، أو "هرمون الجوع" وتزيد من هرمونات الشبع.
- اختيار الوجبات الصحية:
ممارسة التمارين الرياضية صباحًا تجعل الإنسان يختار نوع الغذاء الذي سيتناوله بطريقة صحية.
- التمتع بطاقة إيجابية:
ممارسة التمارين الصباحية بشكل منتظم، يجعل الإنسان أكثر سعادة ومليئ بالطاقة الإيجابية.
- تقوية الجهاز المناعي:
تعزز ممارسة التمارين الرياضية صباحًا نشاط الجهاز المناعي وتقويه وتساعده على مواجهة الجراثيم والفيروسات وغيرها من الأمراض.