تزيد التركيز وتقلل التوتر.. فوائد ممارسة الرياضة صباحا

- تنظيم الساعة البيولوجية:



- تساعد على إنقاص الوزن:



- زيادة النشاط الذهني:



- تنشيط الدورة الدموية:



- تقضي على الشعور بالأرق:



- تنظيم الشهية:



- اختيار الوجبات الصحية:



- التمتع بطاقة إيجابية:



- تقوية الجهاز المناعي:



ممارسة الإنسان للرياضة في الصباح لها العديد من الفوائد التي يستفيد بها الجسم، وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن فوائد ممارسة الرياضة في الصباح من تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحسين المزاج وتزيد من القدرة على التركيز.تعمل الرياضة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحفيزه على إفراز هرمون الإندروفين الذي يعمل على تحسين المزاج وتخفيف الضغط والتوتر.تساعد الرياضة على الحفاظ على الشكل المثالي وحرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل أسرع.تساعد على زيادة النشاط الذهني والقدرة على الحفظ والتركيز.الرياضة الصباحية تعمل على تنظيم ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية فى الجسم.يساعد التعرض للضوء في وقت مبكر من اليوم مع ممارسة الرياضة على زيادة مستويات الميلاتونين في الليل، وبالتالي انخفاض معدل شعورك بالأرق.تساعد التمارين الرياضية في تنظيم شهية الإنسان عن طريق تقليل هرمون الجريلين، أو "هرمون الجوع" وتزيد من هرمونات الشبع.ممارسة التمارين الرياضية صباحًا تجعل الإنسان يختار نوع الغذاء الذي سيتناوله بطريقة صحية.ممارسة التمارين الصباحية بشكل منتظم، يجعل الإنسان أكثر سعادة ومليئ بالطاقة الإيجابية.تعزز ممارسة التمارين الرياضية صباحًا نشاط الجهاز المناعي وتقويه وتساعده على مواجهة الجراثيم والفيروسات وغيرها من الأمراض.