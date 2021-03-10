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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر طعون قيادات الإرهابية على أحكام «التخابر مع حماس» اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:42 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
نجلاء رفاعي
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تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالموبد والمشدد، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الأربعاء الجنائية.

وكانت قد قضت محكمة الجنايات في سبتمبر من العام الماضى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين الموبد والمشدد وتضمن منطوق الحكم بمعاقبة كل من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 أخرين.

وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن انقضاء الدعوي الجنائية لمحمد مرسي العياط لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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