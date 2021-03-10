3307 إصابات جديدة بكورونا في الأرجنتين

سجلت الأرجنتين 7 آلاف و307 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و162 ألفا وحالة واحدة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 131 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و252 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم إعطاء مليون و526 ألفا و78 جرعة من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين.