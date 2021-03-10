3502 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية العام حيث بلغت 3502 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن 36ر26 % من الاختبارات التي تم إجراؤها جاءت نتيجتها إيجابية وهو ما يعد زيادة أيضا مقارنة بالأرقام المسجلة بالأمس.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 3403 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 217 ألفا و518 شخصا منذ بدء الجائحة.