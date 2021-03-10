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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3502 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:25 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية العام حيث بلغت 3502 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن 36ر26 % من الاختبارات التي تم إجراؤها جاءت نتيجتها إيجابية وهو ما يعد زيادة أيضا مقارنة بالأرقام المسجلة بالأمس.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 3403 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 217 ألفا و518 شخصا منذ بدء الجائحة.

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