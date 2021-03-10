ارتفاع إصابات كورونا في نيوزيلندا لـ 2410

ذكرت وزارة الصحة في نيوزيلندا، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى ألفين و410 حالات، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة واحدة وافدة من الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال كريس هيبكنز الوزير المعنى بمتابعة أزمة فيروس كورونا - وفقا لتليفزيون (نيوزيلندا) الرسمي، اليوم الأربعاء - إن الشخص المصاب وفد حديثا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على الفور في الحجر الصحي بمدينة (أوكلاند).وأوضح التليفزيون الإخباري أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 80 حالة، فيما يستقر إجمالي الوفيات عند 26 حالة.يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.