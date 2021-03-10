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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لقاح «فايزر» يرفع نسبة المصابين بـ«الحساسية» في اليابان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:21 ص
فايزر
فايزر
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قال الوزير الياباني المسؤول عن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا تارو كونو، اليوم الأربعاء، إن اليابانيين الذين تلقوا لقاح كورونا من شركة فايزر، عانوا من حساسية مفرطة بمعدل أعلى مقارنة بالذين تلقوا نفس اللقاح في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف كونو - أمام لجنة برلمانية حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» - أنه تم الإبلاغ عن 17 حالة مصابة برد فعل تحسسي شديد وربما يكون مهلكا (حساسية مفرطة) بين 107 آلاف و558 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تلقيحهم حتى أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، إن لجنة تابعة للوزارة تخطط لمراجعة الأمر يوم الجمعة للنظر فيما إذا كانت الأعراض المبلغ عنها في اليابان بنفس خطورة الأعراض التي تم رصدها في الخارج.

بينما ذكرت شركة فايزر أن التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 95% في منع أعراض «كوفيد-19»، ووصف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا التطعيم بأنه "العنصر الحاسم" في السيطرة على الوباء.

كانت وكالة كيودو قد أجرت استطلاعا الشهر الماضي قال فيه 63.1% إنهم يريدون التطعيم، بينما قال 27.4% إنهم لا يرغبون في تلقي التطعيم، على ما يبدو بسبب المخاوف من الآثار الجانبية.

يذكر أن حالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها في اليابان، انخفضت منذ أن أعلن رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو ومناطق أخرى في يناير الماضي.

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