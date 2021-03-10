محافظ الغربية يكرم مدير المركز التكنولوجي بسمنود بعد «أيزو 9001»

كرَّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مي عبد اللطيف، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بسمنود، وذلك لحصول المركز على شهادة الأيزو 9001، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،، ومحمد متولي، رئيس مركز ومدينة سمنود، والمهندسة عبير بلح، مدير مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.وأكد محافظ الغربية أن المحافظة وضعت خطة استراتيجية طموحة من 9 محاور استهدفت في محورها الثالث إحداث تغيير حقيقي في المراكز التكنولوجية من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة، ما يساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة.وأضاف رحمي، أن المحافظة تستهدف حصول باقي المراكز على هذه الشهادة ضمن خطة التطوير للخدمات المقدمة بالمراكز وعددها 47 خدمة موحدة ما بين (بيان صلاحية موقع، ترخيص أعمال بناء، تجديد ترخيص أعمال بناء من إنشاء أو تعديل أو تعلية، بدل فاقد رخصة بناء، صورة طبق الأصل من الرخصة، سريان مفعول رخصة بناء، التنازل عن رخصة مباني، شراء زوائد تنظيم، رخصة هدم، ترخيص ترميم) وغيرها من الطلبات، وتتضمن الخدمات كذلك (طلب معاينة، سداد غرامة مخالفة، رخصة محطة تقوية محمول، مطابقة، توصيل مرافق دائمة، استرداد إشغالات، تمليك شقة، سداد رسوم تفتيش، تعويض ضوائع تنظيم، تغيير نوع الاستغلال لمسكن، تصالح عن مخالفات المباني، موافقة المباني، فتح ملف تجاوز مباني، تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت).وأوضح نائب المحافظ أنه تم تطوير العمل بـ10 مراكز تكنولوجية بالمحافظة وجار الإعداد لفتح مركزين آخرين بطنطا والمحلة لتغطية جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح منصات رقمية تتبع أسلوبًا مطورًا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين، بجانب ترسيخ مفهوم الإدارة اللامركزية بالوحدات المحلية من خلال نظام الشباك الواحد، فضلًا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بتدريب 34 من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب 9 موظفين في ورشة عمل بمركز سقارة.