رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات: عودة الاستقرار بالمنطقة يتطلب جهدا عربيا ودوليا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:19 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
أ ش أ
طباعة
أكدت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، أن عودة الاستقرار والأمن في أي بلد هي مصلحة عامة للمنطقة، لكن تحقيق هذا الأمر يتطلب جهدًا دوليًا وعربيًا عبر الحوار بين جميع الأطراف.

وأشارت الصحف، في افتتاحيتها، إلى أن المباحثات الإماراتية الروسية التي عقدت أمس بأبوظبي، شددت على ضرورة بدء مشوار عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، كذلك أمام فتح باب العمل المشترك مع دمشق، وأهمها قانون العقوبات الاقتصادية الذي يقيّد أي جهد للتعاون ويزيد من صعوبة حركة القطاع الخاص، مؤكدة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي أمر لا بد منه.

ومن جانبها، وتحت عنوان "السلام.. منهج عمل" كتبت صحيفة "الاتحاد"، في افتتاحيتها، أن المباحثات "الروسية- الإماراتية" أكدت أن استمرار الأزمات والصراعات في المنطقة سينعكس على مستقبل الشعوب، ويُعيق تحقيق التنمية واستدامتها للأجيال المقبلة، لذلك فإن كل جهد أو تحرك دولي يصب في إطار جمع أطراف الأزمات على طاولة الحوار، وأي مسعى لوقف صوت الرصاص وتقويض الإرهاب وإحلال الاستقرار، يتطلب دعمه وتعزيزه كونه يشكل صوتًا للسلام.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "البيان"، تحت عنوان "الإمارات وروسيا شراكة استراتيجية"، أن " تتم الإمارات وروسيا الاتحادية، هذا العام، خمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية، التي تم تدشينها بعد أقل من أسبوع على إنشاء دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن الأعوام الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في هذه العلاقات، لاسيما ما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما برز في جهود البلدين لمواجهة الجائحة العالمية، وتوسيع تعاونهما بهذا الشأن في إطار دعم الجهود الدولية.

وكذلك عبر التعاون في مجالات الطاقة والأعمال المصرفية والعلوم والابتكار واستكشاف الفضاء والثقافة والصحة والتكنولوجيا.

وفي الإطار ذاته كتبت صحيفة " الخليج " تحت عنوان " الإمارات وروسيا.. علاقات مميزة " "إن القضايا الإقليمية التي تم بحثها، وبالأخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، وتداعيات التطرف والعنف، وجائحة كورونا.

ونوهت إلى أن الوزير الروسي أكد من جانبه دعم بلاده للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مرحّبًا باتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية، كما أشار إلى تأسيس مشاريع جديدة مع الإمارات.

موضوعات متعلقة

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لقاح «فايزر» يرفع نسبة المصابين بـ«الحساسية» في اليابان

العلماء يكشفون سر لغز سحابة بطول 1800 كيلومتر فى المريخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ