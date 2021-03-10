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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر إعادة محاكمة أحمد شفيق في «فساد وزارة الطيران»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:36 ص
أحمد شفيق
أحمد شفيق
عادل عبد العال
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تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الطيران المدني».

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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