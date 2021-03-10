ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر ببورسعيد

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، استمرار عمل حملات لمراقبة الأسواق والسلع المقدمة للمواطنين، تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية.وأعلن أن رجال الرقابة التموينية بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وعضوية كل من حسن عبد الله ياسر جمعة وأشرف الداوودى، ضبطوا ضبط كمية تقدر بـ 3000 كيس مكرونة سهلة التحضير بطعم "السى فود" مستوردة بدون أى فواتير تدل على نشأتها أو صلاحيتها.تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح الجنوب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.