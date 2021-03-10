رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر ببورسعيد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:17 ص
مكرونة مجهولة المصدر
مكرونة مجهولة المصدر
نرمين محمود الدهان
طباعة
أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، استمرار عمل حملات لمراقبة الأسواق والسلع المقدمة للمواطنين، تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية.

وأعلن أن رجال الرقابة التموينية بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وعضوية كل من حسن عبد الله ياسر جمعة وأشرف الداوودى، ضبطوا ضبط كمية تقدر بـ 3000 كيس مكرونة سهلة التحضير بطعم "السى فود" مستوردة بدون أى فواتير تدل على نشأتها أو صلاحيتها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح الجنوب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لقاح «فايزر» يرفع نسبة المصابين بـ«الحساسية» في اليابان

العلماء يكشفون سر لغز سحابة بطول 1800 كيلومتر فى المريخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ