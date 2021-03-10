الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى واشنطن بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء - وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية - إنه «إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي سنتراجع عن خطواتنا لخفض التزاماتنا النووية».وأضاف روحاني: «ندعو الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات والالتزام بتعهداتها»، متابعًا «عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون لصالح الجميع، وستؤدي إلى تحسين الظروف دوليا وإقليميًا.وأوضح: «نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات سيقابل بالتراجع عن خطواتنا كافة»، مؤكدًا أن «الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووي وعلى واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى».يأتي هذا فيما علن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجع القرار الذي اتخذته إدارة سلفه دونالد ترامب خلال أيامها الأخيرة بتصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريح صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن «التغيير في السياسة تجاه كوبا ليست من بين أولويات الرئيس بايدن حاليًا».