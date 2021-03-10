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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «تصوير قاعدة بلبيس»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:16 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات شرق العسكرية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس».

ونسبت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة.

هذا بالإضافة إلى تهم رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

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