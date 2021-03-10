الدولار الأمريكى يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.359 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.419 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.324 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.