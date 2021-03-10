السوادن: حمدوك وبن سلمان بحثا تحويل البحر الأحمر لساحة تنموية كبيرة

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك بحث مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث جذور الإرهاب والفقر، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل الآن.وقالت صحيفة "الصيحة" السودانية، إن الجانبان اتفقا على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين بصورة فورية، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقاد اجتماعات ثنائية بين وزراء المالية والزراعة والثروة الحيوانية ومحافظي البنك المركزي من البلدين لتسريع خطوات هذا التعاون الاقتصادي.وكان رئيس الوزراء السوادني عبدالله حمدوك الذي يجري زيارة إلى المملكة منذ أمس، التقي مع ولي العهد بالرياض، عبَّرَ فيه عن تقديره وشُكره للدور المهم الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في دعم عملية السلام بالبلاد، فضلًا عن استضافتهم لمؤتمر أصدقاء السودان الذي خُصص لدعم عملية السلام، كما وجَّهَ د. حمدوك دعوة لولي العهد لزيارة السودان.من جانبه، أعرب ولي العهد، عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، مُعبرًا عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، وأنها تأتي انعكاسًا للتنوُّع الكبير الذي عُرف عن السودان.وجرى خلال اللقاء الإجماع على عُمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين والروابط التاريخية والجغرافية العَميقة التي تربطهم مما يُحتِّم على قيادة البلدين تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولتين في كافة المجالات، التنموية والاستثمارية والمتعلقة بأمن البحر الأحمر.وأكّدَ الاجتماع، حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على أمن واستقرار السودان بما يُعزَّز تحقيق تطلعات شعبه، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.