«هنغير».. مبادرة شبابية لتجميل شوارع كفر الطويلة بالرسم (فيديو)

دشن عدد من شباب قرية كفر الطويلة بالدقهلية مبادرة "هنغير بالرسم" لتغيير الشكل الحضارى للقرية بالفن والرسومات وإزالة بقايا دعاية المرشحين واستبدالها بتابلوهات فنية ولتحفيز الشباب على الفن والرسم.ومن جهته أكد عبدالحافظ رمضان، كيميائي، أنهم حاولوا توصيل شكل حضارى وجميل للقرية بالإضافة إلى حث المواطنين بالمحافظة على جدران منازلهم.وأضاف وليد عبدالحافظ رسام قرية كفر الطويلة وأحد مؤسسى المبادرة، أن الفكرة الرئيسية جاءت لتغير المظهر الحضارى للقرية واستبدال العبارات واللوحات الدعائية من جدران المنازل بصور ذات معانى ودلالات إيجابية تحفيزية.وقال المهندس محمد فرج السيد: "أحنا مجموعة شباب تطوعى لعمل الخير وتجميل القرية من اى حالات تشوية للجدران أو الحوائط".