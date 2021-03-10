توقيع بروتوكول بين «معلومات الوزراء» و«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية»

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون، مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل دعم عمليات صنع السياسة العامة وتحسين الأداء التنموي لتلك السياسات خلال مراحلها المختلفة.وأوضح المركز- في بيان له اليوم الأربعاء- أن البروتوكول- الذى تم توقيعه أمس- يعتمد على تأسيس فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع الخطط وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة، إذ يسعى المركزان في الوقت الراهن إلى إعادة تنفيذ مشروع بحثي مشترك تحت عنوان "بماذا يحلم المصريون؟"، والذي سبق ونُفذ منذ أكثر من 10 سنوات وصدر عنه كتاب مشترك في عام 2010.وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على تطلعات المصريين نحو المستقبل، وكيفية تحقيق تلك التطلعات في إطار دوائر الحلم الثلاث "الذات والأسرة والوطن"، إيمانًا من الطرفين بأهمية هذا المشروع البحثي وأولويته السياسية والمجتمعية.وسيسهم مركز المعلومات في عملية التحول الرقمي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات وفق السياسات المتبعة لدى الطرفين، وسينشر معلومات الوزراء الأبحاث والدراسات الصادرة عن المركز على المواقع الإلكترونية الخاصة به، وذلك في إطار من الاستعانة بالخدمات والخبرات الاستشارية المقدمة من مركز البحوث الجنائية.