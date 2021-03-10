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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يُطلق النار على مراكب صيد قبالة بحر غزة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:14 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأقبناء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن أحد الصيادين، بإطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركب واحد على الأقل.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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