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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بعد القفزة الكبرى.. الدولار يعصف بأسعار الذهب عالميًا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:08 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء، نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس: "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الآخذة في الارتفاع".

وتعافت عائدات السندات الأمريكية، اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين واحدًا بالمئة إلى 1157.29 دولار.

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