تعاون بين «الاتصالات» و«مايكروسوفت» لتطوير المهارات الرقمية للشباب

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاون مع مايكروسوفت العالمية في "مبادرة المهارات الدولية" بهدف تزويد الشباب المصري بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل مميزة، يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري وتنفيذًا لرؤية مصر الرقمية الهادفة لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.وتعتمد المبادرة على البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف وتوفر إتاحة مجانية للمحتوى التعليمي والتدريبي لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات، كما توفر شهادات معتمدة من "مايكروسوفت" مقابل تكلفة منخفضة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل.وتهدف المبادرة إلى تدريب 4500 شاب وشابة خلال عام 2021، من الطلاب والخريجين والعاملين، بهدف إثقالهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الأكثر طلبًا وفقًا لمنصة "لينكد إن" والتي تشمل مطور برامج، مندوب مبيعات، مدير مشروعات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي تسويق رقمي، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، محلل بيانات، محلل مالي، مصمم جرافيكس.- مبادرة المهارات الدوليةالمبادرة هي مبادرة قومية سيتم تنفيذها في كافة محافظات مصر أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت اشراف قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية.وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الرقمية للطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة بناء الإنسان المصري والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.الفئات المستهدفةالطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرةالعدد المستهدف:1500 متدرب لكل مسار تدريبيتشمل المبادرة المحاور التدريبية التالية:1- مسئول تكنولوجيا المعلومات (IT administrator )العائد المعرفى:فهم الشبكاتعالم TCP IP - تأمين TCP IPشبكات IP المتقدمةالشبكات اللاسلكية والافتراضية والسحابية والمتنقلةالعدد المستهدف: 1500 متدرب2- مطور برمجيات (Software developer )العائد المعرفى:فهم أساسيات البرمجةقواعد الباناتتدريب أساسي على HTMLالتدريب الأساسي CSSتدريب أساسي على JavaScript تعلم برمجة SQLالعدد المستهدف: 1500 متدرب3- محلل بيانات (Data analyst )العائد المعرفى:تعلم تحليلات البياناتتدريب أساسي على إحصائيات الإكسل4- مسئول دعم فنى IT support helpdeskالعائد المعرفى:استعد لاجتياز شهادة CompTIA A +، وأثبت أن لديك المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لدور الدعم الفني.المهارات المطلوبة:استكشاف الأخطاء وإصلاحها، Active Directory وأجهزة الكمبيوتر ووظائف Microsoft Windows Server5- مندوب مبيعات Sales representativeالعائد المعرفى:تعلم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة في بيئة البيع اليوم - من استراتيجيات التفاوض والإغلاق إلى البيع بأصالة.المهارات المطلوبة:التفاوض، إدارة علاقات العملاء، تطوير الأعمال الجديدة، B2B، سرد القصص، وسائل التواصل الاجتماعي6- مدير المشروع Project managerالعائد المعرفى:كن مدير مشروع من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.تشمل الدورات أساسيات إدارة المشاريع والتدريب الأساسي لـ Microsoft Projectالمهارات المطلوبة:إدارة البرنامج، وتحسين العمليات، وأداء المشروع7- محلل مالي Financial analystالعائد المعرفى:يقوم المحلل المالي بتقييم البيانات الاقتصادية والتجارية الحالية والتاريخية لتحديد الاتجاهات التي تؤثر على قرارات العمل.المهارات المطلوبة:التحليل المالي، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والمهارات التحليلية، وتحليل البيانات8- أخصائي خدمة العملاء Customer service specialistالعائد المعرفى:كن متخصصًا في خدمة العملاء من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.تعلم كيفية الاستماع لاحتياجات العملاء وبناء علاقة مع من تساعدهم.المهارات المطلوبة:رضا العملاء والخبرة، وإدخال البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتحليل9- أخصائي تسويق رقمي Digital marketerالعائد المعرفى:كن متخصصًا في التسويق الرقمي من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.المهارات المطلوبة:وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية المحتوى، تحسين محركات البحث، قنوات التسويق Google Analytics، إعلانات Google10- مصمم جرافيك Graphic designerالعائد المعرفى:ينشئ مصممو الجرافيك مفاهيم بصرية تلهم وتعلم وتحول. قم ببناء مشاريع تصميم مبتكرة واكتشف المهارات اللازمة لتصبح مفكرًا بصريًا.المهارات المطلوبة:أنظمة التصميم والتخطيط واللون Adobe InDesign وIllustrator وPhotoshop