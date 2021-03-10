تعاون بين «الاتصالات» و«مايكروسوفت» لتطوير المهارات الرقمية للشباب
الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:48 ص
طارق عتمانطباعة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاون مع مايكروسوفت العالمية في "مبادرة المهارات الدولية" بهدف تزويد الشباب المصري بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل مميزة، يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري وتنفيذًا لرؤية مصر الرقمية الهادفة لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.
وتعتمد المبادرة على البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف وتوفر إتاحة مجانية للمحتوى التعليمي والتدريبي لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات، كما توفر شهادات معتمدة من "مايكروسوفت" مقابل تكلفة منخفضة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل.
وتهدف المبادرة إلى تدريب 4500 شاب وشابة خلال عام 2021، من الطلاب والخريجين والعاملين، بهدف إثقالهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الأكثر طلبًا وفقًا لمنصة "لينكد إن" والتي تشمل مطور برامج، مندوب مبيعات، مدير مشروعات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي تسويق رقمي، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، محلل بيانات، محلل مالي، مصمم جرافيكس.
- مبادرة المهارات الدولية
المبادرة هي مبادرة قومية سيتم تنفيذها في كافة محافظات مصر أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت اشراف قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية.
وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الرقمية للطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة بناء الإنسان المصري والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.
الفئات المستهدفة
الطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة
العدد المستهدف:
1500 متدرب لكل مسار تدريبي
تشمل المبادرة المحاور التدريبية التالية:
1- مسئول تكنولوجيا المعلومات (IT administrator )
العائد المعرفى:
فهم الشبكات
عالم TCP IP - تأمين TCP IP
شبكات IP المتقدمة
الشبكات اللاسلكية والافتراضية والسحابية والمتنقلة
العدد المستهدف: 1500 متدرب
2- مطور برمجيات (Software developer )
العائد المعرفى:
فهم أساسيات البرمجة
قواعد البانات
تدريب أساسي على HTML
التدريب الأساسي CSS
تدريب أساسي على JavaScript تعلم برمجة SQL
العدد المستهدف: 1500 متدرب
3- محلل بيانات (Data analyst )
العائد المعرفى:
تعلم تحليلات البيانات
تدريب أساسي على إحصائيات الإكسل
4- مسئول دعم فنى IT support helpdesk
العائد المعرفى:
استعد لاجتياز شهادة CompTIA A +، وأثبت أن لديك المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لدور الدعم الفني.
المهارات المطلوبة:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، Active Directory وأجهزة الكمبيوتر ووظائف Microsoft Windows Server
5- مندوب مبيعات Sales representative
العائد المعرفى:
تعلم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة في بيئة البيع اليوم - من استراتيجيات التفاوض والإغلاق إلى البيع بأصالة.
المهارات المطلوبة:
التفاوض، إدارة علاقات العملاء، تطوير الأعمال الجديدة، B2B، سرد القصص، وسائل التواصل الاجتماعي
6- مدير المشروع Project manager
العائد المعرفى:
كن مدير مشروع من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
تشمل الدورات أساسيات إدارة المشاريع والتدريب الأساسي لـ Microsoft Project
المهارات المطلوبة:
إدارة البرنامج، وتحسين العمليات، وأداء المشروع
7- محلل مالي Financial analyst
العائد المعرفى:
يقوم المحلل المالي بتقييم البيانات الاقتصادية والتجارية الحالية والتاريخية لتحديد الاتجاهات التي تؤثر على قرارات العمل.
المهارات المطلوبة:
التحليل المالي، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والمهارات التحليلية، وتحليل البيانات
8- أخصائي خدمة العملاء Customer service specialist
العائد المعرفى:
كن متخصصًا في خدمة العملاء من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
تعلم كيفية الاستماع لاحتياجات العملاء وبناء علاقة مع من تساعدهم.
المهارات المطلوبة:
رضا العملاء والخبرة، وإدخال البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتحليل
9- أخصائي تسويق رقمي Digital marketer
العائد المعرفى:
كن متخصصًا في التسويق الرقمي من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
المهارات المطلوبة:
وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية المحتوى، تحسين محركات البحث، قنوات التسويق Google Analytics، إعلانات Google
10- مصمم جرافيك Graphic designer
العائد المعرفى:
ينشئ مصممو الجرافيك مفاهيم بصرية تلهم وتعلم وتحول. قم ببناء مشاريع تصميم مبتكرة واكتشف المهارات اللازمة لتصبح مفكرًا بصريًا.
المهارات المطلوبة:
أنظمة التصميم والتخطيط واللون Adobe InDesign وIllustrator وPhotoshop
وتعتمد المبادرة على البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف وتوفر إتاحة مجانية للمحتوى التعليمي والتدريبي لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات، كما توفر شهادات معتمدة من "مايكروسوفت" مقابل تكلفة منخفضة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل.
وتهدف المبادرة إلى تدريب 4500 شاب وشابة خلال عام 2021، من الطلاب والخريجين والعاملين، بهدف إثقالهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الأكثر طلبًا وفقًا لمنصة "لينكد إن" والتي تشمل مطور برامج، مندوب مبيعات، مدير مشروعات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي تسويق رقمي، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، محلل بيانات، محلل مالي، مصمم جرافيكس.
- مبادرة المهارات الدولية
المبادرة هي مبادرة قومية سيتم تنفيذها في كافة محافظات مصر أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت اشراف قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية.
وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الرقمية للطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة بناء الإنسان المصري والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.
الفئات المستهدفة
الطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة
العدد المستهدف:
1500 متدرب لكل مسار تدريبي
تشمل المبادرة المحاور التدريبية التالية:
1- مسئول تكنولوجيا المعلومات (IT administrator )
العائد المعرفى:
فهم الشبكات
عالم TCP IP - تأمين TCP IP
شبكات IP المتقدمة
الشبكات اللاسلكية والافتراضية والسحابية والمتنقلة
العدد المستهدف: 1500 متدرب
2- مطور برمجيات (Software developer )
العائد المعرفى:
فهم أساسيات البرمجة
قواعد البانات
تدريب أساسي على HTML
التدريب الأساسي CSS
تدريب أساسي على JavaScript تعلم برمجة SQL
العدد المستهدف: 1500 متدرب
3- محلل بيانات (Data analyst )
العائد المعرفى:
تعلم تحليلات البيانات
تدريب أساسي على إحصائيات الإكسل
4- مسئول دعم فنى IT support helpdesk
العائد المعرفى:
استعد لاجتياز شهادة CompTIA A +، وأثبت أن لديك المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لدور الدعم الفني.
المهارات المطلوبة:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، Active Directory وأجهزة الكمبيوتر ووظائف Microsoft Windows Server
5- مندوب مبيعات Sales representative
العائد المعرفى:
تعلم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة في بيئة البيع اليوم - من استراتيجيات التفاوض والإغلاق إلى البيع بأصالة.
المهارات المطلوبة:
التفاوض، إدارة علاقات العملاء، تطوير الأعمال الجديدة، B2B، سرد القصص، وسائل التواصل الاجتماعي
6- مدير المشروع Project manager
العائد المعرفى:
كن مدير مشروع من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
تشمل الدورات أساسيات إدارة المشاريع والتدريب الأساسي لـ Microsoft Project
المهارات المطلوبة:
إدارة البرنامج، وتحسين العمليات، وأداء المشروع
7- محلل مالي Financial analyst
العائد المعرفى:
يقوم المحلل المالي بتقييم البيانات الاقتصادية والتجارية الحالية والتاريخية لتحديد الاتجاهات التي تؤثر على قرارات العمل.
المهارات المطلوبة:
التحليل المالي، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والمهارات التحليلية، وتحليل البيانات
8- أخصائي خدمة العملاء Customer service specialist
العائد المعرفى:
كن متخصصًا في خدمة العملاء من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
تعلم كيفية الاستماع لاحتياجات العملاء وبناء علاقة مع من تساعدهم.
المهارات المطلوبة:
رضا العملاء والخبرة، وإدخال البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتحليل
9- أخصائي تسويق رقمي Digital marketer
العائد المعرفى:
كن متخصصًا في التسويق الرقمي من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.
المهارات المطلوبة:
وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية المحتوى، تحسين محركات البحث، قنوات التسويق Google Analytics، إعلانات Google
10- مصمم جرافيك Graphic designer
العائد المعرفى:
ينشئ مصممو الجرافيك مفاهيم بصرية تلهم وتعلم وتحول. قم ببناء مشاريع تصميم مبتكرة واكتشف المهارات اللازمة لتصبح مفكرًا بصريًا.
المهارات المطلوبة:
أنظمة التصميم والتخطيط واللون Adobe InDesign وIllustrator وPhotoshop