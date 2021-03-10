رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعاون بين «الاتصالات» و«مايكروسوفت» لتطوير المهارات الرقمية للشباب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:48 ص
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاون مع مايكروسوفت العالمية في "مبادرة المهارات الدولية" بهدف تزويد الشباب المصري بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل مميزة، يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري وتنفيذًا لرؤية مصر الرقمية الهادفة لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.

وتعتمد المبادرة على البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف وتوفر إتاحة مجانية للمحتوى التعليمي والتدريبي لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات، كما توفر شهادات معتمدة من "مايكروسوفت" مقابل تكلفة منخفضة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل.

وتهدف المبادرة إلى تدريب 4500 شاب وشابة خلال عام 2021، من الطلاب والخريجين والعاملين، بهدف إثقالهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الأكثر طلبًا وفقًا لمنصة "لينكد إن" والتي تشمل مطور برامج، مندوب مبيعات، مدير مشروعات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي تسويق رقمي، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، محلل بيانات، محلل مالي، مصمم جرافيكس.

- مبادرة المهارات الدولية

المبادرة هي مبادرة قومية سيتم تنفيذها في كافة محافظات مصر أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت اشراف قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الرقمية للطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة بناء الإنسان المصري والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.

الفئات المستهدفة

الطلاب والخريجيين والعاملين والمهتميين بالشبكات والبرمجة وتحليل البانات الكبيرة

العدد المستهدف:

1500 متدرب لكل مسار تدريبي

تشمل المبادرة المحاور التدريبية التالية:


1- مسئول تكنولوجيا المعلومات (IT administrator )
العائد المعرفى:

فهم الشبكات

عالم TCP IP - تأمين TCP IP

شبكات IP المتقدمة

الشبكات اللاسلكية والافتراضية والسحابية والمتنقلة

العدد المستهدف: 1500 متدرب

2- مطور برمجيات (Software developer )
العائد المعرفى:

فهم أساسيات البرمجة

قواعد البانات

تدريب أساسي على HTML

التدريب الأساسي CSS

تدريب أساسي على JavaScript تعلم برمجة SQL

العدد المستهدف: 1500 متدرب

3- محلل بيانات (Data analyst )
العائد المعرفى:

تعلم تحليلات البيانات

تدريب أساسي على إحصائيات الإكسل

4- مسئول دعم فنى IT support helpdesk
العائد المعرفى:

استعد لاجتياز شهادة CompTIA A +، وأثبت أن لديك المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لدور الدعم الفني.

المهارات المطلوبة:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها، Active Directory وأجهزة الكمبيوتر ووظائف Microsoft Windows Server

5- مندوب مبيعات Sales representative
العائد المعرفى:

تعلم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة في بيئة البيع اليوم - من استراتيجيات التفاوض والإغلاق إلى البيع بأصالة.

المهارات المطلوبة:

التفاوض، إدارة علاقات العملاء، تطوير الأعمال الجديدة، B2B، سرد القصص، وسائل التواصل الاجتماعي

6- مدير المشروع Project manager

العائد المعرفى:

كن مدير مشروع من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.

تشمل الدورات أساسيات إدارة المشاريع والتدريب الأساسي لـ Microsoft Project

المهارات المطلوبة:

إدارة البرنامج، وتحسين العمليات، وأداء المشروع

7- محلل مالي Financial analyst

العائد المعرفى:

يقوم المحلل المالي بتقييم البيانات الاقتصادية والتجارية الحالية والتاريخية لتحديد الاتجاهات التي تؤثر على قرارات العمل.

المهارات المطلوبة:

التحليل المالي، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والمهارات التحليلية، وتحليل البيانات

8- أخصائي خدمة العملاء Customer service specialist

العائد المعرفى:

كن متخصصًا في خدمة العملاء من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.

تعلم كيفية الاستماع لاحتياجات العملاء وبناء علاقة مع من تساعدهم.

المهارات المطلوبة:

رضا العملاء والخبرة، وإدخال البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتحليل

9- أخصائي تسويق رقمي Digital marketer

العائد المعرفى:

كن متخصصًا في التسويق الرقمي من خلال تعلم المهارات من LinkedIn Learning.

المهارات المطلوبة:

وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية المحتوى، تحسين محركات البحث، قنوات التسويق Google Analytics، إعلانات Google

10- مصمم جرافيك Graphic designer

العائد المعرفى:

ينشئ مصممو الجرافيك مفاهيم بصرية تلهم وتعلم وتحول. قم ببناء مشاريع تصميم مبتكرة واكتشف المهارات اللازمة لتصبح مفكرًا بصريًا.

المهارات المطلوبة:

أنظمة التصميم والتخطيط واللون Adobe InDesign وIllustrator وPhotoshop

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لقاح «فايزر» يرفع نسبة المصابين بـ«الحساسية» في اليابان

العلماء يكشفون سر لغز سحابة بطول 1800 كيلومتر فى المريخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ