بسبب السجائر والإيجار.. ارتفاع التضخم الشهرى فى فبراير 0.1%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.3 نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.1% عن شهر يناير 2021.وأرجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6%، مجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.4% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.0%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%.ببنما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر فبراير 2021 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.