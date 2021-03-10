لتحقيق تطلعات المصريين.. مشروع مشترك بين «المعلومات» و«القومى للبحوث»

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون جديدا مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل دعم عمليات صنع السياسة العامة وتحسين الأداء التنموي لتلك السياسات خلال مراحلها المختلفة.ويعتمد البروتوكول على تأسيس فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع الخطط وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة، إذ يسعى المركزان في الوقت الراهن إلى إعادة تنفيذ مشروع بحثي مشترك تحت عنوان "بماذا يحلم المصريون؟"، والذي سبق ونُفذ منذ أكثر من عشر سنوات وصدر عنه كتاب مشترك في عام 2010.ويهدف المشروع إلى التعرف على تطلعات المصريين نحو المستقبل، وكيفية تحقيق تلك التطلعات في إطار دوائر الحلم الثلاث "الذات والأسرة والوطن"، إيمانًا من الطرفين بأهمية هذا المشروع البحثي وأولويته السياسية والمجتمعية.كما سيسهم مركز المعلومات في عملية التحول الرقمي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات وفق السياسات المتبعة لدى الطرفين، كما سينشر معلومات الوزراء الأبحاث والدراسات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على المواقع الإلكترونية الخاصة به، وذلك في إطار من الاستعانة بالخدمات والخبرات الاستشارية المقدمة من مركز البحوث الجنائية.