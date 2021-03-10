رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«منغوليا» تعتزم الحد من المشروعات الجديدة كثيفة استهلاك الطاقة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:03 ص
منغوليا
منغوليا
وكالات
طباعة
تعتزم حكومة منطقة منغوليا الداخلية الصينية ذات الحكم الذاتي، والمعروفة بانتشار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فيها، الحد من الطلب على الطاقة خلال العام الحالي.

ومن المحتمل أن تفرض حكومة المنطقة حظرا على إقامة مشروعات جديدة كثيفة استهلاك الطاقة بعد توبيخ الحكومة المركزية الصينية لها بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة لديها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأشار تقرير لخدمة "بلومبرج؛ لتمويل الطاقة الجديدة "بي.إن.إف.إي" الإخبارية إلى أن منطقة منغوليا الداخلية تستهدف خفض معدل كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 3% وخفض معدل نمو استهلاك الطاقة إلى أقل من 9ر1% خلال العام الحالي.

كما ستلزم كل مشروعات الصناعات الثقيلة بتأمين حصولها على حصتها من الطاقة من الحكومة المحلية قبل الموافقة عليها.

يذكر أن منطقة منغوليا الداخلية تقع في منطقة نائية شمال الصين، وهي مركز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والكيماويات والمعادن.

وتساهم المنطقة بنسبة 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي للصين في حين تستهلك 2ر5% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين حيث تحصل على أغلب احتياجاتها من الطاقة من الفحم.

وكانت هذه المنطقة هي الوحيدة بين أقاليم ومناطق الصين التي فشلت في تحقيق الحد المستهدف لكثافة استهلاك الطاقة في عام 2019، مما جعل حكومتها تتعرض لضغوط قوية من جانب الحكومة المركزية في الوقت الذي تعهدت فيه الصين بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلماء يكشفون سر لغز سحابة بطول 1800 كيلومتر فى المريخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

تعرف على عقوبة التحرش بالأطفال فى مصر

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ