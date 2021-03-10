«منغوليا» تعتزم الحد من المشروعات الجديدة كثيفة استهلاك الطاقة

تعتزم حكومة منطقة منغوليا الداخلية الصينية ذات الحكم الذاتي، والمعروفة بانتشار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فيها، الحد من الطلب على الطاقة خلال العام الحالي.ومن المحتمل أن تفرض حكومة المنطقة حظرا على إقامة مشروعات جديدة كثيفة استهلاك الطاقة بعد توبيخ الحكومة المركزية الصينية لها بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة لديها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.وأشار تقرير لخدمة "بلومبرج؛ لتمويل الطاقة الجديدة "بي.إن.إف.إي" الإخبارية إلى أن منطقة منغوليا الداخلية تستهدف خفض معدل كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 3% وخفض معدل نمو استهلاك الطاقة إلى أقل من 9ر1% خلال العام الحالي.كما ستلزم كل مشروعات الصناعات الثقيلة بتأمين حصولها على حصتها من الطاقة من الحكومة المحلية قبل الموافقة عليها.يذكر أن منطقة منغوليا الداخلية تقع في منطقة نائية شمال الصين، وهي مركز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والكيماويات والمعادن.وتساهم المنطقة بنسبة 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي للصين في حين تستهلك 2ر5% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين حيث تحصل على أغلب احتياجاتها من الطاقة من الفحم.وكانت هذه المنطقة هي الوحيدة بين أقاليم ومناطق الصين التي فشلت في تحقيق الحد المستهدف لكثافة استهلاك الطاقة في عام 2019، مما جعل حكومتها تتعرض لضغوط قوية من جانب الحكومة المركزية في الوقت الذي تعهدت فيه الصين بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.