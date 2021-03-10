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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية تطالب المجتمع الدولى بمواجهة الإرهاب الإيرانى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:04 ص
صحيفة (الرياض) السعودية
صحيفة (الرياض) السعودية
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طالبت صحيفة "الرياض" السعودية، أمريكا والمجتمع الدولي بضرورة الاستماع لصوت الحكمة ودعوات السعودية الحثيثة لوقف الأطماع الإيرانية في المنطقة ومواجهة إرهابها العابر للحدود قبل فوات الأوان.

وذكرت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مصدر الفوضي"- أن التصعيد العدواني في المنطقة وعلى رأسه الهجمات الإرهابية على السعودية، ليس إلا سلوكا إيرانيا معتادا كلما استشعرت ميلا أمريكًا للتهدئة، وبالطبع ليس بمعزل أيضا عن الأجواء الانتخابية التي يعيشها النظام الإيراني، وهي انتخابات بات الشعب الإيراني غير معني بها، بعدما تأكد له أنها مجرد مسرحية دورية يوظفها النظام.

وتابعت أن كل هذا يجري في سياق العدوان الإيراني المزمن على المنطقة واستغلال الموقف الأمريكي حيال عبث طهران ومشروعها التدميري، وهذه الأعمال الإرهابية ما هي إلا لبعث رسائل لواشنطن وأوروبا، تحدد سقف المفاوضات التي يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتوجه لاستئنافها، وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن قراءة كل هذه الهجمات الممتدة من اليمن جنوبا وصولا إلى شمال العراق والاعتداءات المتوالية لاستهداف أعيان مدنية ومواقع نفطية في المملكة.

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