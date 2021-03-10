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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:53 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
مصطفى دياب
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انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان في شارع "الأهرام" بدائرة حي أول، في محافظة الإسماعيلية دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع "الأهرام" في حي أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير الأمن، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، انهيار منزل مكون من 3 طوابق و"غير مأهول بالسكان"، دون حدوث إصابات.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)
انهيار منزل 3 طوابق بالإسماعيلية دون إصابات (صور)

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