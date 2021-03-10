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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية أفغانستان يبحث مع سفير روسيا التحضيرات لاجتماع موسكو الدولي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:05 ص
حنيف أتمار
حنيف أتمار
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ناقش وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، مع السفير الروسي لدى كابول ديمتري جيرنوف، الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي القادم حول أفغانستان في موسكو خلال 18 مارس الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن السفير الروسي تحدث مع أتمار عن استضافة موسكو مؤتمرا حول أفغانستان وأبلغه بالدعوات الموجهة لقادة الحكومة الأفغانية والسياسيين.

وأشاد وزير الخارجية الأفغاني بدور روسيا المهم في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية الأفغانية في بيانها ضرورة التوافق على تحقيق سلام مستدام في أفغانستان، مضيفة أنه من المقرر أن يتبادل "أتمار" قريبا وجهات نظر الحكومة الأفغانية مع روسيا فيما يتعلق باجتماع موسكو.

وتوجه "أتمار"، الذي قام بزيارة روسيا، أواخر فبراير الماضي، حيث التقى كبار المسئولين هناك، بالشكر لموسكو "على الاستقبال الحار والودي" وأشار إلى أن المحادثات ساهمت في "توسيع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وكانت وزارة الشئون الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس، أنها تعتزم عقد مؤتمر في موسكو، يوم 18 مارس، لبحث السلام في أفغانستان.

وتدعو خطة سلام في أفغانستان وضعت الولايات المتحدة مسودتها إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلا من الحكومة الحالية لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، على أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقف لإطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية محمد نعيم، تلقي الحركة دعوة لحضور مؤتمر حول أفغانستان يوم 18 مارس الحالي في موسكو. وقال: "سندرس هذه المسألة".

من جانبه، أكد فريدون خوازون المتحدث باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان تلقي رئيس الدولة أشرف عبدالغني ورئيس مجلس المصالحة عبدالله عبدالله، إلى جانب سياسيين أفغان آخرين، دعوة من الطرف الروسي، مشيرا إلى أن الموضوع قيد البحث.

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