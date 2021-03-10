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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا والنرويج تبحثان تعزيز التعاون فى مكافحة كورونا وتغير المناخ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:07 ص
مكافحة كورونا
مكافحة كورونا
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بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، سبل تعزيز التعاون في مكافحة كورونا وتغير المناخ.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء النرويج، الحاجة إلى وجود تنسيق وثيق بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والقطب الشمالي.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن "هاريس" و"سولبرج" اتفقتا على أهمية الوقوف معًا لدعم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية المشتركة، وأيضا التعاون الثنائي متعدد الأطراف للنهوض بالصحة العالمية.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي لرئيسة وزراء النرويج التزام واشنطن بتعميق التحالف الثنائي القوي.

جدير بالذكر أنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من عدد من الهيئات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال الحملة الانتخابية إن أحد الأهداف الرئيسية لرئاسته سيكون إعادة واشنطن إلى اتفاقية المناخ..

وعين "بايدن" وزير الخارجية السابق جون كيري، الذي شارك بنشاط في تطوير اتفاقية باريس، كمستشار خاص لقضايا المناخ.

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