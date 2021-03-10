لليوم الـ40.. أستراليا تعلن «صفر» إصابات محلية بكورونا

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك لليوم الـ40 على التوالي.وذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية، على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت حالة وافدة ثبتت إصابتها بعد عودتها على الرحلة المستأجرة للحكومة التي وصلت إلى كانبرا في الأول من مارس الجاري، بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.يذكر أن أستراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، وبدأت في استخدام لقاح "أسترازينيكا"، وكان وزير الصحة الأسترالي جريج هانت من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الأحد الماضي.