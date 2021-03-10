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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بتجاوز إصابات كورونا فى طوكيو لـ1000 بعد رفع الطوارئ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:09 ص
كورونا
كورونا
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سلطت دراسة جامعية حديثة في اليابان الضوء على احتمالية تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو 1000 حالة خلال مايو المقبل ما لم يمتنع الناس عن التجمع للاحتفال بالربيع بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة الحالية، مما قد يؤدي إلى دفع السلطات اليابانية لإعادة فرضها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن تقدير جامعة طوكيو يعتمد على افتراض تجمع الأفراد بشكل متكرر لمشاهدة أزهار الكرز إلى جانب إقامة حفلات الوداع والترحيب في بداية عام العمل الجديد، والذي يبدأ في أبريل المقبل.

ومن المقرر انتهاء حالة الطوارئ الحالية المفروضة في مواجهة الفيروس التاجي وتغطي منطقة العاصمة طوكيو في 21 مارس الجاري، إلا أن الدراسة اليابانية توصي بتخفيف القيود تدريجيا لتجنب خطر تفشي المرض مرة أخرى.

وقال تايسوكي ناكاتا، الأستاذ في جامعة طوكيو: "نحتاج إلى خفض عدد الإصابات قدر الإمكان خلال حالة الطوارئ الحالية"، مضيفا "نريد أن تخفف الحكومة القيود بعد رفع حالة الطوارئ وفقا للأوضاع الإقليمية واتخاذ إجراءات مثل استئناف النشاط الاقتصادي على مراحل".

واستخدمت الجامعة اليابانية في الدراسة نموذجا للتنبؤ بعدد الإصابات في طوكيو، وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.

ووفقًا للنموذج، فمن المتوقع أن ينخفض ​​عدد الحالات اليومية في العاصمة إلى حوالي 200 بحلول 21 مارس، إلا أنه من المحتمل أيضا أن ترتفع الإصابات بعد رفع حالة الطوارئ إذا تم استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية على الفور، مع توقع أن تتجاوز حصيلة الإصابات اليومية 1000حالة في مايو المقبل على أن تتجاوز الذروة الـ1300 في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل ذروة الإصابات بالفيروس التاجي في العاصمة إلى حوالي 800 إذا خففت السلطات القيود تدريجيًا على مدى شهرين. ويتنبأ النموذج استمرار تراجع عدد الحالات بمجرد بدء التطعيمات لعامة الناس، مما يلغي الحاجة إلى فرض طوارئ جديدة ويحد من التداعيات الاقتصادية.

وأظهرت الدراسة الجامعية أنه إذا امتنع الناس عن تنظيم كثير من الحفلات، فمن المتوقع أن تصل أعداد الحالات اليومية في طوكيو إلى ذروتها عند حوالي 950 في يوليو المقبل، حتى في حالة استئناف النشاط الاقتصادي فور انتهاء حالة الطوارئ.

جدير بالذكر أنه في ظل حالة الطوارئ الحالية لمواجهة الفيروس، وهي الثانية في اليابان بسبب الوباء، يُطلب من الناس الامتناع عن النزهات غير الضرورية وتطالب السلطات المطاعم والحانات بالإغلاق المبكر.

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