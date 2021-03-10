افتتاحيات الصحف: دماء الشهداء يجب أن تظل ماثلة في أذهاننا

أكدت صحيفة (الأهرام) أنه في يوم الشهيد، تتلاقى تضحيات أبناء الوطن، مع مفاخر مجدهم، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، والتي قال فيها أيضا، إن أعظم الأيام خلودا هو يوم الشهيد، الذي "نتذكر فيه معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وأرواحهم، ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم، تسير على خطاهم، وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، والحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحيات".وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (يوم الشهيد.. لولاهم ما كنا هنا): "تأخذنا الحياة، وتشغلنا القضايا والأحداث، ويلهينا الجدل والاختلاف، وتبقى حقيقة واحدة لا يختلف عليها مصريان، وهي أنه لولا تضحيات شهدائنا، لما كنا فيما نحن فيه الآن، من استقرار، وأمن، وتقدم، وتنمية، يشهد لها العالم، في وقت تموج فيه منطقتنا بالعواصف والمخاطر التي تهدد وجود بعض الدول، لا أمنها واستقرارها فحسب".وأضافت "الأهرام": "لا نقول إننا تذكرناهم في عيدهم، فذكراهم وبطولاتهم وتضحياتهم ماثلة أمامنا حتى الآن، دون أن ننساها، أو نتغافل عنها، خاصة أنها كانت في ماض قريب".وأوضحت الصحيفة أنه في هذا اليوم يجب أن نتذكر أن تضحيات الماضي القريب، والحاضر أيضا، ليست هي السطور المضيئة وحدها في تاريخ أبناء هذه الأمة، فالتاريخ المصري سطر بحروف من نور أمجاد وبطولات أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين أيضا، في حقبات زمنية متعاقبة، أي أن التضحية والفداء للوطن شريان أساسي في جسد هذا الوطن عبر تاريخه، وهو ما أكده الرئيس بالأمس أيضا عندما قال إننا "في يوم الشهيد، نتذكر ما حققه أبناء مصر على امتداد تاريخها الطويل، ليؤكد أن الأرض المقدسة لا تنضب من الأبطال".ونوهت الصحيفة، في افتتاحيتها، إلى أنه كم كان رائعا أيضا أن تحتفل مصر بيوم الشهيد، في وقت يحتفل فيه العالم أجمع، باليوم العالمي للمرأة، والذي يمثل فرصة لتكريم وتقبيل أيادي ورؤوس أمهات وزوجات الشهداء والمصابين، اللاتي تحملن ما لا يطيقه بشر، من أجل بقاء هذا الوطن، وانتصاره على أعدائه، إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن.وأكدت "الأهرام" ضرورة أن تظل دماء الشهداء، تظل ماثلة في أذهاننا، ودروسا ممتدة، تعلمنا كيف أن هؤلاء الأبطال، لم تلههم حياة ولا متاع ولا أي شاغل آخر عن أداء واجبهم المقدس، وهو ما يجعلنا نستلهم منهم الإرادة والصبر وقوة الإيمان وإعلاء المصالح العليا للوطن على أي مصالح شخصية، وحسابات ضيقة، ونحن نواصل مسيرتنا نحو التقدم والتنمية، عبر خطط ومشروعات، تتطلب منا كثيرا من العمل والجهد، وكثيرا من الصبر أيضا، خاصة أن بعضا من حصاد ثمار هذا الجهد والتضحيات بدأ بالفعل، والبعض الآخر، سيكون حقيقة أمام أعيننا عما قريب.واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه لا يوجد لدينا أغلى ولا أجمل من إنجازات روتها دماء شهداء، "لولاهم ما كنا هنا".وفي افتتاحيتها، الصادرة اليوم الأربعاء، أيضا، وتحت عنوان "صفحات خالدة"، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمن الوطن العظيم مصر واستقرار الدولة والحفاظ على مقدراتها وثرواتها وأمنها القومي.ولفتت إلى إن الاحتفال بيوم الشهيد - الذي يوافق الـ 9 من مارس من كل عام - يتزامن مع استشهاد ابن هذا الوطن البار الشهيد عبدالمنعم رياض الذي ضرب أروع مثال على الفداء والتضحية والبسالة والشجاعة ليجسد للجميع معنى العسكرية المصرية المدافعة عن تراب الوطن ويمثل استشهاده رمزا حيا لكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة.. والاحتفال بيوم الشهيد بأبناء الوطن الذين روت دماؤهم الزكية تراب الوطن سواء للدفاع عن أمنه واستقراره.وشددت "الجمهورية" على أن الشهادة شرف يتوق له الجميع من أبناء الوطن من أبطال قواتنا المسلحة والشرطة البواسل في سبيل الدفاع عن الوطن وترابه الغالي.وقالت إن الاحتفال بيوم الشهيد هو تأكيد على أن الدولة بقيادتها لا تنسى أبدا من استشهدوا من أجل أن يعيش المواطن في كل ربوع مصرنا آمنا ومن أجل التنمية والاستقرار وقد سجلوا صفحات خالدة في تاريخنا العسكري تسجلها صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن.