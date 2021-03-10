تراجع أسعار المستهلك فى الصين بنسبة 0.2% خلال فبراير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.2% سنويا خلال فبراير الماضي.جاء التراجع أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.4% بعد تراجعها بنسبة 0.3% خلال يناير الماضي.من ناحية أخرى، سجلت أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 0.6%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.4% شهريا فقط بعد ارتفاعها بنسبة 1% شهريا خلال يناير الماضي.من ناحية أخرى، ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 1.7%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.5% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% سنويا خلال يناير الماضي.