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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

امرأة سادسة تتّهم حاكم نيويورك بالتحرش بها جنسيًا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:44 ص
أندرو كومو
أندرو كومو
وكالات
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أفادت صحيفة نيويوركية بأنّ امرأة جديدة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو بلمسها بطريقة غير لائقة في نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى ستّ عدد النساء اللواتي يؤكّدن أنّ حاكم الولاية تحرّش بهنّ جنسيًا أو كان سلوكه معهنّ غير لائق.

وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجّهة إليه منذ أواخر فبراير، جدّد الحاكم الديمقراطي القوي البالغ من العمر 63 عامًا رفضه الاستقالة من منصبه.

وإذ أكّد كومو أنّ "لا علم له" بفحوى هذا الاتّهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقلّ الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى".

ووفقًا لصحيفة "آلباني تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإنّ الملامسة المزعومة حصلت في مقرّ الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يكشف عن اسمها.

وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

والأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.

وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك" في ظل هذه الظروف.

وصوّت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.

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