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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو الجيش أن يكون جاهزًا باستمرار فى مواجهة عدم الاستقرار

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:38 ص
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، جيش بلاده لأن يكون جاهزًا باستمرار في مواجهة «عدم الاستقرار» و«الشكوك»، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن «شي» قوله في اجتماع يوم الثلاثاء مع الوفد العسكري بمجلس الشعب الوطني، الدورة البرلمانية السنوية للصين، إن القوات المسلحة بأكملها يجب أن تكون مستعدة دائمًا للتعامل مع جميع أنواع المواقف المعقدة والصعبة، مضيفًا أن تطوير الجيش يجب أن يركز على «الاستعداد القتالي».

وقال إن الخطة الخمسية الجديدة من 2021 إلى 2025 توفر نقطة انطلاق جيدة لتعزيز الدفاع الوطني والجيش.

وفي نهاية اجتماعه المستمر لمدة أسبوع والذي يختتم بعد غد الجمعة، سيقر زيادة ضخمة بنسبة 8ر6% على الإنفاق العسكري لهذا العام.

ويأتي تحديث وتوسيع الجيش الصيني على خلفية التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة وتايوان، والحوادث على الحدود مع الهند، والنزاعات على الجزر في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

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