التايمز: البروستانت فى تركيا مهددون بالطرد

تزايدت المخاوف على الطوائف والأقليات الدينية المسيحية في تركيا، حيث قال موقع "أحوال" التركي إن المجتمع البروتستانتي في تركيا البالغ عدده حوالي 10 آلاف مهدد بسبب تزايد العنف والعنصرية والطرد من البلاد في أعقاب محاولة انقلاب 2016 وكذلك في أعقاب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون.وقال الموقع التركي: إن ظروف المسيحيين في تركيا بدأت تتدهور بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن طموحاته الأوروبية، محاولا أسلمة الدولة العلمانية.ووفقا للموقع: "البروتستانت على وجه الخصوص يواجهون مشكلة منذ الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن برونسون، الذي قضى عامين في السجن التركي قبل إطلاق سراحه، حيث اعتقلت السلطات التركية القس في إطار حملة قمع واسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016".وكان القس في كنيسة القيامة الصغيرة في إزمير من بين آلاف من بينهم صحفيون ونشطاء ومعارضون للرئيس التركي محتجزون لدى الشرطة، اتُهم برونسون بأنه جاسوس له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد تحدثت مع بروتستانت مختلفين أعربوا عن مخاوفهم من النظام التركي، حيث قالت الصحيفة إن هانز وريناتا يورجن، اللذين كانا يديران بيوت ضيافة ومزرعة في مقاطعة موغلا في بحر إيجه تم اجبارهم على مغادرة تركيا البلد الذي عاشا فيه قرابة 22 عاما، كما اضطر أيضا "لطفو كيرم سوباسيغولر"، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي اعتنق المسيحية منذ عقد من الزمان، ومتزوجًا من مواطنة أمريكية، أن إقامة زوجته قد ألغيت، واضطر الزوجان إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة مع أطفالهما الثلاثة.