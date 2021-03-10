رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يطالب واشنطن بعدم منح الحصانة للأتراك المتورطين فى هجوم 2017

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:22 ص
الكونجرس
الكونجرس
أمينة ذكى
طباعة
ارسل قادة بارزون في مجلسي الكونجرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يحثون فيها الإدارة على عدم منح الحصانة لمسؤولي الأمن الأتراك الذين هاجموا المتظاهرين في عام 2017 أثناء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن العاصمة، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.

واتُهم خمسة عشر من أفراد الحرس الأمني ​​لأردوغان بمهاجمة وضرب المتظاهرين السلميين خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن العاصمة في مايو 2017، فيما أسقط المدعون الأمريكيون التهم الموجهة إلى 11 من حراس الأمن في الحادثة السابقة التي أثارت عناوين الصحف الوطنية في الولايات المتحدة والغضب بين أعضاء الكونجرس الأمريكي.

بينما رد أردوغان على لوائح الاتهام الصادرة عن حراسه الشخصيين في ذلك الوقت، واصفا النظام القضائي الأمريكي بـ "الفاضح".

وقدمت تركيا استئنافًا في يوليو الماضي بعد قرار محكمة اتحادية في واشنطن برفض طلب تركيا برفض دعوى مدنية من قبل متظاهرين تعرضوا للاعتداء من قبل حراس شخصيين وأنصار أردوغان في مايو 2017، حيث بدأ الهجوم بعد وقت قصير من وصول أردوغان إلى مقر العاصمة، بينما اتهمت بعض الصحف الامريكية بمباركة أردوغان الاعتداء واعطائه أمر مباشر لأمر الاعتداء.

واستأنف الفريق القانوني للحكومة التركية في العاصمة الأمريكية حكم القاضي الذي قال في فبراير من عام 2020 أن أعمال العنف من قبل مسؤولي الأمن الأتراك وأنصار أردوغان ضد المتظاهرين المحتجين على الرئيس ليست محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) وقدم محاميا الحكومة التركية دافيد سالتزمان وجوناي إيفينش طلبًا للفصل، مستشهدين بـ "قانون حصانات السيادة الأجنبية" و"قانون دعاوى التعويض الفيدرالي" و"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يجب أن يحمي الحراس الشخصيين للحكومة التركية.

وقع خطاب الكونجرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز والعضو التصنيفي جيمس إي ريش بالإضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري دبليو ميكس والعضو مايكل تي ماكول.

يذكر انه في سبتمبر 2019، أصدرت إحدى المقاطعات الأمريكية وثائق قضائية كشفت ونشرتها موقع (أحوال تركية) أولًا أن حراس أردوغان الشخصيين متورطون في سلسلة من الحوادث العنيفة التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال زيارة عام 2017، ليس فقط ضد المتظاهرين ولكن أيضًا ضد مسؤولي الأمن الأمريكيين في نقاط مختلفة من زيارة أردوغان..

موضوعات متعلقة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لقاح «فايزر» يرفع نسبة المصابين بـ«الحساسية» في اليابان

العلماء يكشفون سر لغز سحابة بطول 1800 كيلومتر فى المريخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ