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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صاحب محطة وقود سيارات استولى على 44551 ألف جنيه بالبحيرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:34 ص
محطة وقود
محطة وقود
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة والتفتيش ومتابعة الحالة التموينية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأموال الدعم، وكل ما من شأنه غش جمهور المستهلكين وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط أحد محطات وقود السيارات سولار، بنزين 80، بنزين 92 يقوم تجميع مواد بترولية من عمليات بيع وهمية حيث تبين بعد عمل معايره لطلمبات البنزين 80، و92 وسولار وجود عجز في كل صفيحة من المواد البترولية سعة 20 لترا بقيمة 1 لتر وعليه، تم ضبط 9200 لتر سولار، و4500 لتر بنزين 80 و3400 لتر 92 وتم الإستيلاء على مبلغ مالي وقدره 44551 ألف جنيه مصري حصيلة بيع ما تم تجميعه من العجز في الصفيحة سعة عشرين لترا وقدرها واحد لتر عن المدة من فبراير عام 2021 حتي تاريخه كما جاء بتقرير مصلحة الدمغ والموازين.

كما تم ضبط 42 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط تاجر تمويني قام بالضرب الوهمى والاستيلاء على سلع غذائية بقيمة 27334 جنيها.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
ضبط صاحب محطة وقود سيارات استولى على 44551 ألف جنيه بالبحيرة
ضبط صاحب محطة وقود سيارات استولى على 44551 ألف جنيه بالبحيرة
ضبط صاحب محطة وقود سيارات استولى على 44551 ألف جنيه بالبحيرة
ضبط صاحب محطة وقود سيارات استولى على 44551 ألف جنيه بالبحيرة

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